Exjugador de la Selección Chilena le hace la cruz Eduardo Berizzo por citar a Carlos Palacios: "No está al nivel"

Eduardo Berizzo siempre sorprende con un par de nombres para la Selección Chilena. En esta ocasión, el Toto citó a Matías Zaldivia como uno de los elementos a considerar para el futuro de La Roja tanto en las Clasificatorias como para los Panamericanos Santiago 2023. Además del Cabezón, Carlos Palacios también volverá el cuadro nacional, pese a que ha recibido varias críticas por su nivel en Colo Colo.

La Joya pisará nuevamente el campo de trabajo de Juan Pinto Durán y un exjugador de la Selección no está muy de acuerdo con la decisión de Berizzo. El ex zaguero Cristián Mora, quien estuvo en el proceso hacia el Mundial de Francia 98, siente que Palacios no tenía los méritos para estar considerado.

"Discrepo un poco con la decisión de Berizzo de citar a Carlos Palacios. No sé si estará al nivel para ser seleccionado. Si cree que tiene las condiciones para estar es su decisión, pero muchos opinan lo contrario", esgrimió Mora en diálogo con Bolavip Chile.

Carlos Palacios vuelve a la Selección Chilena (Photosport)

Mora tiene en su registro varios compromisos Clase A con Chile. Independiente de su pasado en la U, como hombre de fútbol, el ex DT de Temuco mostró su molestia con el cuerpo técnico de la Selección Chilena, ya que no entiende el criterio para contemplar a futbolistas que no están en su mejor momento.

"(Palacios) No ha tenido un buen rendimiento y no ha sido uno de los mejores jugadores de Colo Colo durante la temporada. No sé en qué se está fijando Berizzo para nominar", disparó Mora.

Palacios nuevamente retorna a la Selección tras casi dos años de lejanía del cuadro nacional. La última vez que fue considerado fue el 9 de septiembre de 2021 en la caída por 3-1 ante Colombia en Barranquilla. En esa ocasión, el volante de Colo Colo actuó en 13 minutos con Martín Lasarte en la banca.