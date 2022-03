Este sábado fue el turno de Gabriel Suazo de hablar en la conferencia de prensa de La Roja y fue consultado sobre la dura derrota ante Brasil en Río de Janeiro e hizo un análisis sobre dicho encuentro.

"Bueno, fue obviamente una dura derrota para todos, para el país en general. Tanto ustedes como nosotros lo sufrimos mucho, pero de esas derrotas se aprende, se aprende de los errores cometidos", dijo el defensor.

"Creo que en el primer tiempo estábamos en una organización bastante buena, donde pudimos crear alguna ocasión de gol y donde ellos no tuvieron ocasiones de gol bastante clara la verdad, hasta que ocurre obviamente ocurre el tema del penal y ahí cambia un poco el partido porque nosotros teníamos que salir a buscar un poco más y quedaron más espacios para ellos. Pero bueno, en esa faceta a seguir mejorando, trabajando para el partido del día martes que es una final para nosotros", agregó.

Por otro lado, habló sobre cómo se sintió con su desempeño siendo titular ante el equipo de TIte y asegura que espera continuar por mucho tiempo más en la selección e ir mejorando como jugador.

"La verdad que muy bien, mis compañeros obviamente me ayudan mucho. Tengo que seguir creciendo muchísimo como jugador, ellos me han ayudado en esta etapa que me ha tocado estar en la selección. Este es mi segundo partido como titular solamente", explicó.

"Me queda, esperemos que mucho tiempo más acá, para eso estamos trabajando de la mejor forma, tratando de aportar con un granito de arena siempre en la situación que sea, titular o en la banca, o si es que no me toca jugar", añadió.

Y el lateral también agregó. "Aportando siempre al máximo para el equipo y esperamos que este próximo día martes hacerlo de la mejor forma, si es que me llegase a tocar, para poder ganar esos tres puntos que son muy importantes y esperar que los resultados se den".

Por último, se refirió al próximo rival que es Uruguay y donde Chile deberá sí o sí imponerse y esperar otros resultados para tener la opción del Repechaje.

"Un rival muy complicado, obviamente ellos ya están clasificados, pero aún así es un rival complicadísimo, nosotros lo sabemos. Nuestro objetivo es ganar ese partido, está clarísimo", sostuvo.

Nuestro objetivo claro, luego los demás resultados no los podemos manejar nosotros, eso se tiene que dar, pero el objetivo principal es ganar ese partido jugando de la forma de la que Chile siempre se ha caracaterizado. Así que esperamos hacerlo de la mejor forma, trabajar estos días que quedan al máximo cada uno para enfrentar esa final el martes", cerró.