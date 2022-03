La Selección Chilena no pudo ante la Selección de Uruguay y cayó por 2-0 en San Carlos de Apoquindo en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial a Qatar 2022, resultado que dejó afuera al equipo de Martín Lasarte por la lucha de un cupo a la próxima cita planetaria.

Uno de los jugadores que se fue ganando a pulso la titularidad en la Roja, fue Gabriel Suazo. El lateral del Cacique aprovechó la lesión de Eugenio Mena y sus buenas actuaciones hicieron que Machete Lasarte se fijara en él, y el futbolista de 24 años no desentonó.

El capitán de Colo Colo se tomó un momento para escribir en su cuenta de Instagram un mensaje tras la eliminación de la Roja de un cupo al Mundial de Qatar 2022.

"Muy triste por no haber podido conseguir el objetivo. Me tocó unirme al último, pero me bastó para darme cuenta de que cada uno se entrega al 1000% por representar de la mejor forma a nuestro país", partió diciendo Suazo.

"Simplemente orgulloso de cada uno y estoy seguro que nos levantaremos y seguiremos luchando por dejar a nuestra selección donde tantas veces la dejaron estos guerreros, en la cima", sentenció.

Recordar que Suazo pudo disputar los últimos tres partidos de las Clasificatorias de la Conmebol y fue citado en los últimos 6 partidos.