Gabriel Suazo no se siente titular en La Roja: "No encuentro que me haya ganado el puesto"

La Selección Chilena se prepara para lo que será su nuevo desafío pensando en lo que será esta Fecha FIFA, en la que los adiestrados por Eduardo Berizzo buscarán la primera victoria en la era de ‘Toto’ ante Eslovaquia.

En la previa a este encuentro, el defensor nacional Gabriel Suazo dialogó con los medios en conferencia de prensa y se refirió a lo que ha sido el rol de protagonismo que ha podido oficiar con Berizzo, en la que explica que hoy en día no se siente el titular en su puesto.

“Me siento en el mismo lugar donde comencé, peleando un puesto en cada entrenamiento. No encuentro que me haya ganado el puesto, ni que de acá no me moverá nadie, al contrario, tengo que seguir demostrando”, partió señalando Suazo.

Siguiendo en la línea de sus dichos, el lateral del ‘Cacique’ señala que tiene mucha competencia en su zona “hay jugadores muy buenos en mi posición, está Eugenio Mena que no pudo venir por una lesión y Alex Ibacache está compitiendo conmigo en la misma situación. No estoy completamente seguro de adueñarme del puesto, pero siempre busco ser titular”.

La Selección va por su primera victoria | Foto: Imago Images

Adentrándose a lo que será el próximo duelo ante Eslovaquia, el capitán de Colo Colo indica que en la interna de la Selección quedaron con gusto a poco por lo que fue el resultado con Polonia y esperan poder triunfar en este último partido de La Roja en este 2022.

“Queremos salir a ganar como el partido anterior con Polonia, donde demostramos que el equipo que buscó el gol fuimos nosotros. Lamentablemente, hubo una desconcentración y a este nivel te juega una mala pasada. Tenemos que mejorar en ese aspecto”, detalló a los medios.

Finalmente, Suazo abordó lo que ha sido su situación sobre lo que le deparará el futuro pensando en la próxima temporada, en donde señaló que espera poder dar ese salto y además, le puso todo el respaldo a los seleccionados nacionales que vienen de la liga chilena, indicando que ellos poseen de grandes condiciones como todos.

“Tengo el objetivo de poder seguir creciendo. Dar ese salto sería algo muy importante para mi carrera y también para seguir aportando en la selección. Pero no tiene por qué ser una contra jugar en el medio local, si cuando vienes acá uno se entrega al máximo y compite de igual a igual con jugadores de la liga europea”, cerró.