Martín Lasarte conversó en una entrevista que existía una especie de invidia en la interna del camarín de la Selección Chilena por el fenómeno de Ben Brereton. El delantero chileno-inglés se fue ganando el cariño de los hinchas y varios lo hacían notar en cada uno de los partidos, incluso fuera de esto en las concentraciones.

Gary Medel conversó de forma exclusiva con ESPN Chile en la cual el defensor se refirió a las polémicas declaraciones de Martín Lasarte con respecto a la supuesta envidia que existía con Ben Brereton, en la cual descartó todo tipo de malas situaciones con el goleador del Blackburn Rovers.

“Leí un par de cosas, que a algunos le tenían bronca o le tenían envidia a otros compañeros (Brereton). Eso habla mal del profe, yo tenía otra visión de él y está dando a entender cosas negativas”, comenzó destacando el Pitbull en sus palabras al respecto de lo ocurrido con el exentrenador.

No fue lo único, producto de que además agregó que “Lo dijo por los atacantes, Edu (Vargas) y Alexis (Sánchez), pero qué le van a decir a Edu si es el segundo goleador de la historia de Chile, ha jugado en grandes clubes, tiene plata, lo quiere la gente, imposible que le tenga envidia a Ben”, sentenció al respecto.

Incluso, por redes sociales se ha dado a conocer el cariño que le tienen al goleador chileno que militan en la Championship y que ha sido de gran ayuda su presencia en la Selección Chilena.