El microciclo de la Selección Chilena tuvo su última practica durante esta jornada, antes que los jugadores volvieran a sus respectivos equipos para enrolarse en los partidos que deben afrontar para este fin de semana en el Campeonato Nacional.

Tras estos días de entrenamiento en La Roja, el delantero de la Universidad Católica Gonzalo Tapia dialogó con el sitio de la Selección y comentó lo que fueron estos días de preparación al mando del estratega Eduardo Berizzo, en donde deja en claro la importancia de esta modalidad pensando en el futuro de Chile.

“El entrenador vio lo que quiere que hagamos en la cancha con compañeros que en su mayoría están jugando en Primera División. Esto te hace subir el nivel y te prepara para dar el salto a la selección adulta, que es lo que queremos todos”, partió señalando Tapia.

Para el jugador de la UC es una motivación importante que el entrenador de La Roja decida trabajar con ellos, ya que tiene mucha trayectoria y ayuda en demasía a cada uno de los jugadores que son parte de la nómina.

Gonzalo Tapia entrenando con la Selección Chilena | Foto: La Roja

“Venir y saber que Berizzo estará entrenándonos, es una motivación doble. Nos enseña cosas y nos corrige. El técnico ha pasado por muchos lados”, indicó al sitio de La Roja.

Finalmente, Tapia entro en un ámbito más sentimental y le dio mucha alegría el poder volver a reencontrarse con jugadores que había compartido en anteriores categorías de La Roja.

“Es bonito juntarnos y conversar después de mucho. Nos topamos en la cancha, pero no es lo mismo que entrenar acá día a día. Pudimos volver atrás, con lo que hicimos en la sub 17 y sub 15″, cerró.