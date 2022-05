Así como la Federación de Ecuador respondió formalmente a la denuncia hecha por Chile por la mala inscripción del futbolista Byron Castillo, en relación a su real nacionalidad, ahora fue el turno del adiestrador de la Tri, el argentino Gustavo Alfaro.

El ex entrenador de Boca Juniors asegura estar muy tranquilo y no le mueve un pelo el reclamo hecho por la Federación Chilena de Fútbol, es más, afirma que tiene otras cosas en que pensar.

"La verdad, (el reclamo de Chile) no tienen ningún sustento. No hay otra cosa en mi cabeza que no sea el Mundial, que no sea Ecuador", manifestó en conversación con El Canal del Fútbol de Ecuador.

Alfaro no quiso profundizar más en el tema, pero claramente es algo que lo incomoda y prefirió seguir hablando de la preparación de cara a Qatar 2022.

"Nos falta trabajar sobre la concentración, el manejo de las circunstancias, sobre la capacidad de poder aprovechar las situaciones favorables, sobre el dominio de situaciones que tengamos... eso es madurez. La madurez e identidad que como equipo todavía no tenemos", afirmó.

Gustavo Alfaro dice no tener ningún miedo del tema Byron Castillo (Getty Images)

El jugador ecuatoriano es el más fuerte de Sudamérica

Alfaro afirmó que los jugadores ecuatorianos son los más fuertes del continente.

"Tras la medición que hicimos de las diez selecciones (de Sudamérica), comprobamos que el jugador ecuatoriano es el más fuerte físicamente de todos los demás. Si nosotros corremos y somos ordenados, le complicamos la vida a cualquiera, y si le sumamos el talento, es ahí donde nos nivelamos para arriba", cerró.