El histórico ex jugador de la selección chilena conversó con Bolavip Chile y se refirió a la nominación de Eugenio Mena por parte de Eduardo Berizzo

Durante este lunes, el entrenador argentino Eduardo Berizzo fue presentado oficialmente como entrenador de la selección chilena, por lo que los ánimos son distintos y los hinchas chilenos se comienzan a ilusionar con el futuro del Equipo de Todos.

Uno de los últimos en ser nominado fue Eugenio Mena, quien se sumó a los trabajos de la Roja de cara a la gira por Asia que tendrán en Corea del Sur y Japón.

Uno de los que sabe jugar representar a la selección chilena es Héctor Puebla. El Ligua conversó en exclusiva con Bolavip Chile sobre el retorno del jugador de Racing de Argentina tras no estar en las últimas citaciones de Martín Lasarte por

"Terminó jugando muy bien Mena, incluso cuando se lesionó se sintió la ausencia de él. Ahora hay bastante tiempo y no sabemos lo qué pasará y si iremos al Mundial de Qatar 2022 o no (risas)", aseguró el ex Cobreloa.

Mena tuvo que ser reemplazado en el partido ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas | Foto: Agencia Uno

Además, tuvo palabras para la llegada de Eduardo Berizzo a la Roja. "Yo creo que hay que mirar la escuela que tiene. Él conoce el medio y estuvo con un entrenador que todo lo que se refleja Bielsa, los primeros partidos serán claves y ojalá volver a lo que eramos antes", cerró.

Hay que destacar que el primer partido en la era Berizzo será el 6 de junio contra Corea del Sur, que estará en Qatar 2022, en el Estadio Mundialista de Daejeon.