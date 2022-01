Una verdadera "final" es lo que disputarán la Selección Chilena y la Selección de Bolivia en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Y es que ambos elencos llegan con la obligación de ganar, si es que quieren seguir en carrera por un cupo al Mundial de Qatar 2022.

La Roja viene de caer por 2-1 ante Argentina en el Estadio Zorros del Desierto de Calama, mientras que los altiplánicos fueron goleados por 4-1 en su visita a Venezuela, quedándose ambas selecciones con casi nulas chances de clasificar a la próxima cita planetaria.

Si hay una voz autorizada para hablar sobre Bolivia, es Iván Castillo, histórico jugador de los altiplánicos, quien en conversación con Página Siete afirmó que estos partidos se viven como un "clásico".

"A veces no es bueno mezclar lo político con el deporte, pero Bolivia se juega el orgullo. El boliviano quiere ganar a esa selección por todo lo que pasó", aseveró el ex lateral izquierdo.

"El jugador se despierta de una forma distinta. No importa el momento que esté atravesando, porque es una obligación ganar a Chile”, sentenció el ex futbolista de Bolívar, The Strongest y La Paz Fútbol Club, entre otros clubes.

Lo cierto es que ambas selecciones se verán las caras este martes 1 de febrero a las 17:00 horas, donde tanto el elenco de Martín Lasarte como el de César Farías saldrán en búsqueda de los tres puntos.