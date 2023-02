Este martes se confirmó la salida de Patricio Ormazábal como entrenador de la selección chilena sub 20 luego del fracaso del equipo en el sudamericano de la categoría donde ni siquiera se pudo clasificar al hexagonal final.

Un proceso que no tuvo muchas luces y que desde luego no se ve con buenos augurios pensando en el futuro de las divisiones menores. Sin embargo, hay que actuar y ya pensar en el proceso que tendrá su momento máximo en dos años más.

Ahora, resta por conocer quién será el reemplazante de Ormazábal en dicho cargo donde ya han comenzado a rondar diversos nombres como aspirantes al puesto. Cristián Leiva y el actual entrenador de Ñublense, Jaime García, son quienes se han mencionado para el cargo.

Bolavip dialogó con un histórico de la Universidad de Chile, como lo es Sandrino Castec y él tiene claro a su candidato para tomar ese lugar. "Me gustan los técnicos nacionales. Me gusta mucho el técnico de la U femenina. No se si querrá seguir trabajando con la parte femenina o dirigir adultos, pero me gusta Carlos Véliz", enfatizó el recordado Bombardero.

Sandrino le pone todas las fichas al ex entrenador de Las Leonas (Archivo)

Sobre el nombre del Flaco Leiva, Castec sostuvo que "hicimos seguimiento y no está capacitado. Él mismo lo dijo, me llevaron como ayudante de Bielsa y terminé siendo técnico. No es el entrenador idoneo para la sub 20", reconoció el ex seleccionado nacional.

Son los nombres que ya comienzan a sonar y quién tendrá la dura misión de buscar jóvenes valores y que reposicione al fútbol chileno en esa arista, porque completaremos 12 años sin clasificar a la ronda final de un sudamericano.