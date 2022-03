El histórico ex defensor de La Roja se refirió a todo lo que entrega Charles Aránguiz en la Selección Chilena y que era un agrado compartir con él

La Selección Chilena está a horas de lo que será un trascendental duelo ante Brasil por las Clasificatorias Sudamericanas, en donde la encomienda en conseguir un resultado histórico en tierras brasileñas recae en la Generación Dorada.

Uno de los grandes referentes de dicha generación es Jean Beausejour, el ya retirado jugador y hoy comentarista expresó en Agricultura que tiene claro que Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel y Claudio Bravo son los principales cabecillas de este grupo, pero destacó a un jugador que pasa más desapercibido con su rol de importancia en la Selección.

“Aránguiz es un entrenador dentro de la cancha. Y no sólo por lo que habla. La gente cree que Charles es piola, pero en la cancha transmite mucho. Por ejemplo, hablas de táctica con Charles y quedas asombrado”, expresó el Bose.

El histórico ex lateral de La Roja recalcó que el volante del Bayer Leverkusen es un jugador que estudia mucho a sus rivales y que analiza a la perfección cada detalle de los encuentros que le toca afrontar.

“Las veces que me he puesto a conversar de táctica con Charles da gusto, la entiende muy bien. Él siempre está preocupado antes de los partidos y se pregunta cómo contrarrestamos esto, cómo vamos a hacer la presión. Cosas de las que no todos están preocupados, él sí. Para mí era un agrado”, cerró Beausejour.