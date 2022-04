El delantero Joaquín Montecinos se supo ganar un lugar en la selección chilena y aclara desde su posición que respeta a la Generación Dorada, pero que dentro de la cancha todos son iguales y él no se fija respecto a qué compañero tiene al lado.

Joaquín Montecinos y su relación con la Generación Dorada: "No voy a pensar que porque tengo a Alexis al lado se la tengo que tocar"

El tema del recambio en la selección chilena es una de las causas apuntadas de que por qué Chile no va al Mundial de Qatar 2022. Si consideramos que el peso de las eliminatorias se las llevó el mismo grupo que viene compitiendo desde la época de Marcelo Bielsa, es claro e inobjetable que algo está pasando.

Uno de los llamados a reemplazar a la camada campeona es el delantero Joaquín Montecinos, el que en conversación con Jorge Gómez en Pelotazo al vacío, asegura que el respeto que le tiene a sus compañeros tiene un límite.

"Hay mucha admiración por ellos (Generación Dorada), pero cuando entro a la cancha se me olvida. Si tengo que pegarle al arco pudiendo dar un pase, voy a hacer lo que amerite la jugada. No voy a pensar que porque tengo a Alexis (Sánchez) al lado se la tengo que tocar. A todos les tengo el mismo respeto, pero no por eso voy a dejar de buscar mis virtudes", afirmó el goleador que ahora triunfa en tierras aztecas.

Y si hablamos de recambio, Joaco Montecinos tiene una voz potente para hablar de que en Chile las divisiones inferiores están totalmente olvidadas.

"El trabajo de divisiones inferiores en Chile es malo. Yo entrenaba en cancha de tierra en La Serena. ¿Cómo quieres tener jugadores en Europa si entrenas en cancha de tierra? Las condiciones son malísimas, los balones son malos, los viajes son malos, los hoteles son malos, la comida no era buena. Así no se puede llegar a los 18 años desarrollado físicamente, no están las condiciones", disparó con todo.

Agregando que "los juveniles deben tener un proceso de desarrollo pensando en ser jugadores de elite y no jugadores del primer equipo en Chile y nada más. Eso requiere trabajo físico y sicológico", cerró.