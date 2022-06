El ex jugador de la Selección Chilena y Universidad Católica, entre otros, se refirió a los cambios que se vienen en La Roja, en donde aboga para que la 'generación dorada' de un paso al costado por voluntad propia para abrirle camino a las nuevas generaciones.

El ciclo de Eduardo Berizzo con la Selección Chilena no ha tenido los resultados en cancha que se esperaban y, hasta ahora, acumula dos derrotas ante Corea del Sur en un amistoso y Túnez en la Copa Kirin, respectivamente.

El ex ayudante de Marcelo Bielsa está probando jugadores y para esta gira asiática prácticamente no hubo nadie de la generación dorada, salvo Gary Medel quien ha sido titular en ambos compromisos y no ha mostrado su mejor versión.

En Chile es una absoluta realidad que jugadores como Claudio Bravo, Arturo Vidal, Gary Medel, Mauricio Isla y Charles Aránguiz, entre otros, están en el tramo final de sus carreras y hay que pensar seriamente en un recambio que se haga de manera gradual y natural.

Villanueva quiere recambio en La Roja. | Foto: Agencia UNO

José Luis Villanueva, ex seleccionado nacional, habló en ESPN de las dificultades que ha tenido La Roja en este proceso y lo vinculó a la generación dorada, diciendo que “No es responsabilidad de los de la generación dorada y aquí quiero explicar bien la idea: a los jugadores de la generación dorada no los puedes sacar, ellos tienen que ser lo suficientemente nobles para decir ‘si nosotros seguimos, vamos a seguir complicando el proceso de incorporación de nuevo’”.

El ex jugador de Universidad Católica advierte que la situación no es nada de fácil, pero que de igual manera serán ellos los responsables de abrir camino a las nuevas generaciones: “Ellos tienen que decir estoy fuera, sé que es difícil”.

En el cierre, el ex jugador ejemplificó lo que busca con el retiro de una connotada estrella de la selección alemana: “No es responsabilidad de ellos que el que venga sea mejor que ellos. En las grandes selecciones de mundo, los jugadores dicen ‘hasta aquí llegué’ como Toni Kross en Alemania”, remató.