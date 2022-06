La selección chilena ya está en Seúl, lugar donde comienza su gira por Asia y preparará el estreno de Eduardo Berizzo en la banca con un partido amistoso frente a Corea del Sur, elenco clasificado al próximo Mundial de Qatar 2022 liderados por la estrella del Tottenham, Heung-min Son.

Diego Valencia habló en su arribo a la capital surcoreana, donde entregó algunos detalles de cómo ve el trabajo del Toto. “Muy bien, el equipo está bien. Sabemos que en la selección hay que agarrar la idea de juego del entrenador lo más rápido posible. Hay poco tiempo, para estos partidos hemos entrenado super bien, nos afiatamos a su idea y trabajamos en eso”, comenzó.

El delantero de Universidad Católica valoró la posibilidad de probarse ante selecciones mundialistas. “Son rivales complicados. Nos va a servir mucho medirnos con ellos, porque se preparan para la escena mundial. Nosotros vamos a competirles de igual a igual, son grandes rivales porque van a competir en un gran escenario a final de año”, analizó.

Su evolución en los cruzados le permitieron ser considerado en esta gira y no da más de orgullo. “Motivación es lo que más me da al venir a la selección, es lo máximo para un jugador de fútbol representar al país. Para mí la selección lo es todo, está por sobre todo equipo de fútbol y me pone muy feliz. Trabajo para estar aquí”, expresó.

Valencia fue parte de la selección chilena que ganó el oro en los Juegos Odesur, anotando el gol donde derrotaron a Uruguay en la final hace exactamente cuatro años. El ariete recuerda con orgullo ese momento y también manifestó su felicidad por compartir con varios compañeros de esa selección.

“Fue un logro bonito con una selección que tenía un gran equipo y personas. Logramos algo que no lo pensamos, era un escenario que no es muy cercano al fútbol, porque son unos juegos Odesur y no son típicos en nuestra área. Estuvo Tomás Alarcón, (Alex) Ibacache que fue el que me dio el pase, hay muchos compañeros que están jugando en sus clubes, me pone contento verlos desarrollarse bien”, cerró.