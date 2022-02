La Roja de Martín Lasarte consiguió tres puntos fundamentales en su objetivo de mantener chances de clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Chile venció 3-2 a Bolivia y llegó a 19 puntos, con seis unidades más en disputa ante Brasil fuera de casa y Uruguay de local. Martín Lasarte valoró el triunfo en La Paz: "Ganar te da confianza, te da energía, este partido es difícil para cualquier selección", dijo en conferencia de prensa.

El estratega uruguayo mencionó que no tuvieron jugadores claves como es el caso de Claudio Bravo y Arturo Vidal: "Tenemos ausencias importantes, pero muchos se adaptaron, trabajaron muy bien, vinimos con mucha confianza. Me voy contento por eso, el grupo se solidificó, se blindó y vinimos con el convencimiento de que nos queríamos llevar los tres puntos".

Lasarte se molestó con una consulta sobre si pensó en que en algún momento pensó que perdía el compromiso: "No estoy de acuerdo que Chile no controló el juego, no lo entiendo. El primer tiempo fue nuestro, claramente. El segundo empezaron mejor ellos, pero tuvimos más ocasiones de gol. Hay que mirar que preparamos un partido que un ratito antes debimos cambiar, toda la estrategia. Salir jugando, posesión de balón, la cancha estaba complicada y nos adaptamos a eso. Es tan difícil ganar acá y que hagan esa pregunta me llama la atención.

Machete elogió a uno de sus defensores: "A veces es injusto nombrar a un jugador, pero Paulo Díaz hizo un gran partido. En River juega por la derecha, lo hizo por izquierda y lo hizo con su categoría, con solvencia. Muchos estuvieron en nivel alto y Paulo fue uno de ellos".

El estratega uruguayo también alabó a Gabriel Suazo y Brayan Cortés: "Suazo ya había competido, no sé si la frase es se adapta, pero se ganó el lugar. Entró a último momento creo que con Paraguay, jugó bien esos minutos. La importancia de hacer una gira con jugadores del medio local nos da opciones y Gabi estuvo muy bien. Eugenio (Mena) venía con una dificultad y lo hizo bien. Lo de Brayan (Cortés), sobresaliente", cerró.