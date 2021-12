Martín Lasarte se refiere a la situación de los futbolistas de la Selección Chilena que juegan en Europa y no han logrado una continuidad, ya sea por lesiones o decisión técnica. Machete considera que si bien la situación no es la óptima, los jugadores podrían llegar bien a los duelos ante Argentina en enero el 27 de enero en Calama y Bolivia el 1 de febrero en La Paz.

El estratega se refirió a la carga de partidos de los futbolistas en sus clubes: "Lo que pasa es que no lo decidimos nosotros, lo ideal es que competieran con asiduidad siempre. Tampoco sería bueno por ahí jugadores que juegan los fin de semana, entresemana Champions y llegan desgastados a los partidos de Eliminatorias, es relativo", dijo en la previa al duelo amistoso ante México de este jueves a las 00:05 con un plantel compuesto por jugadores del medio local y el continente americano.

Lo más importante es tener a los futbolistas en buenas condiciones: "Lo ideal no es lo que hoy está ocurriendo, pero bueno, lo más importante es que estén sanos. Charles (Aránguiz) tuvo una lesión importante, está recuperándose, ha empezado a competir, queda bastante tiempo. El aspecto es auspicioso".

"En el caso de Erick Pulgar lo mismo, fue un esguince importante, una torcedura importante, ni siquiera lo pudimos llevar al banquillo en los partidos de Eliminatorias anteriores, pero está empezando a colarse nuevamente", agregó.

También tuvo palabras para el caso de Claudio Bravo, que si bien ha tenido continuidad, presentó una molestia en el aductor que lo complicó en el partido del Betis ante el Ferencvaros por la Europa League el 25 de noviembre: "Claudio cuando regresa de la Eliminatoria hay algún partido que no compite, después compite con continuidad, estoy seguro que si no es el fin de semana el otro va a empezar a competir".

Por último se refirió a la posición de Arturo Vidal y Alexis Sánchez, que no son titulares en el Inter de Milán y les toca entrar en los segundos tiempos: "En el caso de Arturo y de Alexis es un equipo muy competitivo, no es facil jugar, hay jugadores que ni siquiera compiten 20 minutos, es difícil. Están compitiendo, están sanos eso es lo más importante. No es la situación ideal, pero tampoco la peor", finalizó.