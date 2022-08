Con solo 22 años, Marcelino Núñez comienza a vivir su primera gran aventura en el extranjero nada más ni nada menos que en el competitivo fútbol inglés defendiendo los colores del Norwich City, equipo que la temporada anterior estuvo en la Premier League perdiendo la categoría.



Pero esta situación está lejos de ser fácil, ya que la exigente competencia en el viejo continente siempre es una interrogante para los jugadores nacionales y si estarán o no a la altura de lo que esto conlleva.

En esa línea, apareció el Director Deportivo de la Selección Chilena, Francis Cagigao. El español entregó una completa radiografía sobre con qué se va a encontrar el oriundo de Colina en su nueva aventura futbolística. Además, en estas recomendaciones también sumó a Diego Valencia y a Víctor Felipe Méndez, quienes parten al fútbol italiano y ruso, respectivamente.

"Yo creo que de inicio, lógicamente, tendremos una situación en donde se tendrán que adaptar y en esta medida no sabemos si lógicamente esto vaya a ser algo que vaya a ayudar a la selección en lo inmediato. Lo que yo sí creo es que esto a medio y largo plazo esto puede ser muy bueno para los futbolistas chilenos y para la selección chilena, porque los futbolistas van a jugar a un ritmo y a un nivel más alto y de más intensidad", señaló.



Francis Cagigao recomienda a Marcelino aprender rápidamente el idioma inglés (Agencia Uno)

Sobre Núnez, Cagigao comentó que "Marcelino se va a encontrar con un equipo recién descendido de la Premier. Un equipo con gran historial el Norwich City a dos horas y media de Londres. un equipo que se puede llamar un equipo ascensor en la Liga Inglesa. Tiene un historial de jugar muy bien al fútbol, tiene muy buen trato de balón y esto ayuda a Marcelino. Un técnico que ha trabajado hasta hace poco en el Aston Villa, que ascendió al Aston Villa. Creo que Marcelino se va a un muy buen club, un club con muy buena infraestructura y con instalaciones muy buenas. Se va a encontrar con un club señor dentro del fútbol inglés y ahora Marcelino tiene trabajo para adaptarse lo más rápido posible para adaptarse a lo rápido del fútbol británico".

En relación a la personalidad del ex volante cruzado, el Director Deportivo argumentó que "Marcelino es un chico inteligente, lógicamente no será fácil al principio, ir desde Chile o desde Sudamérica a una liga que a mi entender es de intensidad es brutal, la Championship incluso en términos de intensidad, no en calidad, pero en términos de intensidad más que la Premier. Para Marcelino será muy importante el idioma, poder adentrarse dentro la cultura británica lo antes posible, poder comunicarse con su técnico, poder comunicarse con su staff comunicarse con sus compañeros de equipo, eso va a ser vital. Es muy importante en Inglaterra esto. Adaptarse de la manera más rápida a la intensidad del juego, que no solo la agresividad del juego y la permisividad de los árbitros en el juego, si no también a una muy rápida circulación del balón, pero confíamos en que Marcelino lo pueda hacer, porque es un futbolista con un nivel técnico alto, un chico inteligente, un chico de un gran carácter, quiere aprender, quiere mejorar y para que se pueda adaptar lo más rápido posible estos son los retos más importantes para Marcelino".

ver también Pulgar chocho de poder compartir camarín con Vidal en el Flamengo

Finalmente, Cagigao dijo ". Él va a necesitar esos dos o tres meses para adpatarse a su nueva vida".