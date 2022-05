La Selección Chilena no encuentra hasta el momento al sucesor de Martín Lasarte. El entrenador uruguayo fue destituido de su cargo al mando de La Roja luego de no lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022, en la cual quedaron bajo Colombia y Perú siendo este último quien irá a pelear el cupo de repechaje.

Instancia en la cual se aprontan compromisos amistosos para el seleccionado nacional. Uno de los candidatos que ha comenzado a surgir es el nombre de Manuel Pellegrini, quien consiguió la Copa del Rey con el Real Betis y cada vez se destaca en el fútbol español al mando del elenco verdiblanco.

No obstante, en una conversación con Radio Bío Bío, el entrenador explicó las condiciones que deben existir para que pueda asumir la banca de la Selección Chilena apuntando a un cambio de visión para el Consejo de Presidentes.

“Dirigir a un club me gusta más que una selección, donde solamente dirigiría a Chile, no me gustaría jugar contra mi país. El seleccionador tiene pocas horas de cancha, a mí me gusta estar en el día a día”, explicaba al respecto de esta medida.

Manuel Pellegrini campeón de la Copa del Rey con el Real Betis. (Foto: Getty Images)

No obstante, entrando en detalle de La Roja, dio a conocer que “Después ir para clasificar al Mundial no me interesa, sí para el desarrollo, algo evaluable en los próximos años, para que haya un programa que haga crecer a los clubes”.

Sin embargo, agregó que “Soy amigo con Arturo Salah, que estuvo ahí (fue presidente), y mientras los clubes no quieran hacer un desarrollo continuo del futbol profesional, desde los juveniles, que el campeonato tenga mayor exigencia… no iré solamente para clasificar a un Mundial. No es esa mi necesidad ni el desarrollo que se necesita en Chile”.

En esta medida el entrenador colocó sus condiciones. “No se puede pensar que se deben vender jugadores rápidamente para hacer una diferencia económica. Ese es un trabajo largo, que a la larga dará mayores dividendos”.

Manuel Pellegrini triunfa con el Real Betis en La Liga, donde trata de meterse entre los clubes que clasifiquen a la Champions League ubicándose en la quinta posición del campeonato con 57 puntos, quedando a solo cuatro unidades de los puestos a la máxima competencia internacional.