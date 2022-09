Marcelino Núñez es el nuevo referente juvenil del momento en Chile. El mediocampista es uno de los llamados a ser líder en la Selección Chilena y lo está demostrando en la Championship de Inglaterra con la camiseta del Norwich.

El mediocampista se adaptó, de inmediato, al fútbol europeo y es titular indiscutido en el cuadro británico, que está peleando por volver lo antes posible a la Premier League de Inglaterra. Por ello, el jugador aprovechó la conferencia de prensa de la Selección para entregar su gratitud hacia la liga chilena y la Universidad Católica.

"Siempre agradecido de la liga chilena y también de la Universidad Católica, que me dio la oportunidad de poder debutar y de la liga. Gracias a la liga chilena me pudieron (risas) llamar a la Selección, convocar", expresó,

Núñez, hasta el momento, tiene 9 partidos de titular en el Norwich y suma 765 minutos en la Segunda División de Inglaterra. Además, el jugador suma un golazo tras marcarlo al Hull City y se ganó el corazón de la parcialidad en su elenco.

Marcelino Núñez es uno de los jugadores predilectos del Norwich y también asoma como titular en la Selección Chilena (Getty Images)

Otro punto importante es la adaptación y eso no lo sintió Núñez, quien, además, destacó todas las instalaciones del Norwich y destacó que el lugar lo ayudó a tomar rápidamente confianza para llegar nuevamente a defender a La Roja.

"Llegué al club, me recibieron bien los compañeros. Me impresionaron las instalaciones, las canchas me sorprendieron muchísimo y eso me ayudó a adaptarme rápido (...) Muy lindas las canchas, me sorprendieron mucho", dijo.