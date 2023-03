La Selección Chilena comenzó su trabajo para el único partido que disputará en la Fecha FIFA de marzo ante Paraguay, el próximo 27 de marzo en el Estadio Monumental. El técnico de La Roja, Eduardo Berizzo, sabe que debe enmendar el camino, ya que su proceso está lleno de críticas y turbulencias pensando en lo que se avecina más adelante para las Clasificatorias al Mundial 2026 en Norteamérica.

El comentarista de Radio Cooperativa, Marcelo Barticciotto, hablo sobre el proceso del Toto y sabe que lo que pasa con el mal nivel de Chile es parecido a lo que ocure con Colo Colo en el fútbol chileno, donde también los momentos de los futbolistas son decisivos para ver en qué parada está el equipo.

"Lo que le está pasando a la Selección Chilena lo asocio un poco a lo que pasa con Colo Colo, que los técnicos siempre tienen responsabilidad. Ahora después veremos el porcentaje de responsabilidad que tenga en la medida en que uno pueda llegar a ver al equipo. Acá también hay que ver el rendimiento de futbolistas si es que no rinden de buena forma o llaman nuevos y no funcionan, o si los que estaban antes tampoco están en un mejor nivel es díficil conseguir un funcionamiento colectivo"; dijo.

Igualmente, Barticciotto fue claro en mencionar que "tengo información casi directa que Berizzo trabaja bien. Entonces, es que el futbolista de ahora es demasiado exigente y no como en la epoca de nosotros, que nos quejábamos siempre. El futbolista quiere trabajar, quiere al técnico que trabaja y no al que hace nada. Por comentarios de varios futbolistas, lo dijo Aravena, Bruno y que el trabaja bien".

Eduardo Berizzo fue defendido por Marcelo Barticciotto (ANFP)

Sin duda, Barticciotto coincide con varios otros comentaristas que el momento de terminar el vínculo con Berizzo ya fue y que ahora el foco debe estar puesto en ir al próximo Mundial.

"Si el equipo no mejora, los análisis se tendrán que hacer posteriormente. Es tarde para sacar a Berizzo a mi entender, porque ya empiezan eliminatorias, él va a tener tiempo para trabajar, yo sé que el hincha está desesperado, está urgido, la gente pide su salida. No es lo ideal. Ya estamos subidos en el barco y hay que meterle y no queda otra. Como si solucionara algo traer otro técnico", agregó el Barti.