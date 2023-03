El actual comentarista de TNT no está ni ahí con los 41 pirulos del delantero de San Luis de Quillota y lo exige para la selección chilena.

Marcelo Toby Vega le habla a Eduardo Berizzo: "Mírame, no tenemos goles. Humberto Suazo es talento puro, llámalo"

The Last Dance es un documental gringo que habla del último campeonato de la NBA ganado por Chicago Bulls de la mano del mejor jugador de la historia Michael Jordan.

Precisamente el último baile en el equipo de todos es el que pide Marcelo Toby Vega para Humberto Suazo, delantero que a los 41 años brilla en San Luis de Quillota luego de su paso por Deportes La Serena.

Eduardo Berizzo comienza este 2023 al mando de la selección chilena con un amistoso ante Paraguay en el estadio Monumental, y el hoy comentarista de TNT le aconseja llamar al Chupete, considerando que aún no entrega la nómina de los jugadores locales.

“Es muy bueno, es como Paredes. Con la edad que tiene, no hay jugadores así. (…) Berizzo, mírame… los últimos 20 minutos, no tenemos goles. Suazo es talento puro, todavía le queda y no hay otro, llámalo”, aseguró.

La última vez que el calvo goleador vistió la camiseta del equipo de todos fue en un amistoso disputado el 6 de febrero de 2013 en el triunfo de Chile sobre Egipto en el mítico Vicente Calderón.