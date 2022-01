Chile sumó una durísima derrota ante Argentina en Calama. El elenco trasandino se impuso por dos a uno a La Roja con anotaciones de Ángel Di María y Lautaro Martínez para el cuadro albiceleste, mientras que el descuento chileno llegó mediante Ben Brereton Díaz y que no terminó por salvar al cuadro nacional durante este enfrentamiento.

Martín Lasarte atendió a los medios de comunicaciones en la conferencia de prensa posteriormente al partido, donde fue claro en señalar la problemática que sufrió Claudio Bravo durante este encuentro que lo obligó a salir de la cancha y siendo reemplazado por Brayan Cortés.

“Evidentemente es una lesión que le va a impedir competir en el otro partido, conociéndolo. Esto es lo que genera las Eliminatorias. Gary (Medel) hizo referencia lo que Claudio (Bravo) significa para el grupo, pero el que entre lo hará bien. El cambio se demoró lo que entendimos, no tenía claro lo que ocurría hasta que alguien me dijo que tenía un dolor grande”.

Eso no fue todo, producto de que además señaló las relaciones por las cuales tardó en realizar el cambio de porteros. “Me moví de mi lugar, le grité y me hizo el gesto. Ahí lo que tardamos en preparar a Brayan (Cortés)”.

No obstante, no fue el único tema que se le consultó al estratega uruguayo producto de que también explicó la ausencia de Eugenio Mena para este partido. “Eugenio (Mena) sufrió una dificultad muscular en la semana antes de venir, creo que en un entrenamiento en Racing. De todas maneras, lo trajimos, estuvimos cerca, dudando hasta último momento, pero entendimos que comprometerlo a competir era perderlo más partidos”.

Además, el entrenador fue consultado por la salida de Marcelino Núñez explicando que fue uno de los sacrificados para refrescar el equipo. “Marcelino (Núñez) creo que hizo un gran partido. A veces en la idea o la función de buscar algo, hay que sacrificar a alguien. Intentamos ese doble cambio, para que ese andarivel se volviera peligroso, se volvió, pero Argentina lo controló con otro cambio. Eso queda en las sensaciones de cada uno”.

Sin embargo, se le consultó por la posibilidad de que el último partido que tiene como local Chile ante Uruguay en la última fecha, se pudiera disputar nuevamente en Calama el cual no quedó por descartado.

“No se descarta que juguemos ante Uruguay en Calama, para nada. Las cosas como son, estuvimos un par de días más que Argentina, no llevamos acá un mes. Nos costó al principio como a ellos, pero vi bien al equipo. Quizás nos faltó mucha precisión en instancias puntuales, situaciones cercanas al gol, cosas que nos pasan en el llano también. Nos estamos adaptando para lo que viene después en La Paz, además”.

Finalmente, el técnico no oculta la responsabilidad que pueda tener en las decisiones de este encuentro ante Argentina por la cual también es autocritico. “Soy bastante autocrítico y creo que fue un partido para un empate, no era para perder, pero cometimos algún error y no materializamos. El arquero de ellos estuvo bien, algún roce evitó la situación. Argentina tiene un buen equipo no sólo por futbolistas, sino por la idea acabada que tiene que hacer, así sea tirar la pelota a la tribuna”.