La demanda de la ANFP hacia la FIFA por el caso de Byron Castillo ha destapado un sin número de reacciones en la prensa ecuatoriana, chilena e incluso peruana, en donde todos se han manifestado por el intento de Chile para meterse en el Mundial de Qatar 2022 por los pasillos.

Si había una voz que faltaba en todo el embrollo que involucra la irregular inscripción del jugador ecuatoriano y que le podría valer una marginación del Mundial a él, tanto como a su selección, era la del ex entrenador de La Roja, Martín Lasarte.

En conversación con Esdrújula TV, Lasarte dijo que “Respecto al tema de pedir los puntos, hay un antecedente que no se habla mucho, pero nosotros hicimos el reclamo en su momento. Alguien me avisó de esa situación en el partido frente a Ecuador, se hizo el reclamo a la CONMEBOL o la FIFA, no recuerdo”, comenzó con una reveladora aclaración.

Chile no logró su clasificación en cancha, pero busca meterse en el mundial por los pasillos. | Foto: Agencia UNO

“No dio a lugar la situación y lo dejamos para nosotros, que es un tema muerto. Ahora que todo vuelva a ocurrir me sorprende, no tengo claro los elementos, lo que sí tengo claro es que, si hay una situación fuera de justicia, hay que pagarla. No sé cuál es, no sé quién está inquieto o no, si no hay una situación de justicia, hay que hacerla cumplir”, sentenció.

De esta manera se suma una nueva arista al caso Byron Castillo, el cual podría tener un nuevo episodio este viernes, día que Pablo Milad dijo en el sorteo de la Copa Chile 2022 que podría haber novedades respecto al reclamo chileno en la FIFA.