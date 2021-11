Martín Lasarte y las complicaciones en el primer tiempo ante Ecuador: "Jugué 18 años y hace mucho que dirijo. No recuerdo un partido así"

Un amarga derrota tuvo la Selección Chilena ante su símil de Ecuador en el Estadio San Carlos de Apoquindo, donde la Roja cayó por 2-0 y no pudo escaparse en la parte alta de la tabla de posiciones de cara a las Eliminatorias Sudamericanas.

El estratrega de la Roja, Martín Lasarte, conversó con los diversos medios de comunicación sobre el partido y mostró su enojo por las dificultades que tuvieron que superar durante el transcurso del compromiso, pero aún así no pierde la fe de cara al futuro.

Durante las últimas horas, salió el rumor de llevar a la Roja a jugar en Calama ante Argentina, a lo que Lasarte respondió que "todavía masticamos un partido extrañísimo. No podría decir cuáles son las posibilidades. No sé, no podría aseverar nada. Vamos a informarnos de todos los aspectos y ver lo más beneficioso, pero de momento nada más".

Además, tuvo palabras para las complicaciones durante el primer tiempo: expulsión de Arturo Vidal y lesión de Alexis Sánchez y Eugenio Mena. "Jugué 18 años y hace mucho que dirijo. No recuerdo un partido así. Con un gol en contra, expulsión de un jugador importante, que se lesionen dos jugadores importantes, después otro. Hay que ver la realidad. Ecuador es un buen equipo, nadie habla de eso, parece que jugamos nosotros nada más. Tiene gente joven, muchos puntos, poderoso físicamente y aún así estuvimos en partido, no conseguimos empatar y al tomar tantas decisiones para ir por algo, nos desprotegimos. ¿Quién puede prever algo así? Puede haber una expulsión o una lesión, pero pocas veces vi algo así".

"Hablar de las ausencias o las variantes parece excusa. Hay que ser justo. Y alguien dijo una vez ‘ni tan calvo ni con dos pelucas’. Que juegues un partido de Eliminatorias sin Aránguiz, sin Pulgar, sin Brereton, sin Luis Jiménez y con todos los avatares que nos tocaron es complicado. Así y todo quiero quebrar una lanza por un montón de chicos jóvenes que con su optimismo, deseo y ganas piden un lugar. Eso está bueno. Es difícil la derrota, pero quedan partidos y hay que salvar eso", sentenció.