La Selección Chilena recibirá a Argentina el jueves 27 de enero a las 21:15 en el Estadio Zorros del Desierto de Calama. Una información oficializada por la Conmebol, por lo que ya es un hecho que el equipo de Martín Lasarte se trasladará a la Segunda Región para enfrentar a la albiceleste, pero también para aclimatarse en la previa al encuentro ante Bolivia del martes 1 de febrero a las 16:00 en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Mauricio Isla comentó la noticia en conversación con TNT Sports.

"No sabía, me estoy enterando ahora, creo que es importante enfocarnos en nuestros temas, en lo futbolístico, en que estamos tratando de llegar de la mejor forma, por todo, porque creo que necesitamos los puntos. Si se jugaba en Santiago o ahora como se va a jugar en Calama es tratar de llegar de la mejor forma, porque son puntos importantes que nos sirven", dijo el Huaso en el programa Pelota Parada.

El lateral derecho de Flamengo valora trasladarse a la capital de la provincia del Loa: "A nosotros nos habían manifestado este panorama de fines de enero. Creo que es importante porque se va a enfrentar a uno de los mejores equipos y después claramente vamos a ir a un país donde se siente mucho la altura y en Calama podemos trabajar muy bien. Ojalá prepararnos de la mejor forma, de que lleguen compañeros y todos bien para afrontar esto que es muy importante".

Isla en todo hace un punto respecto a qué tanta ventaja se podría sacar desde la condición climática contra la albiceleste: "Pasa que nosotros los que jugamos afuera tampoco estamos acostumbrados a jugar en Calama. Creo que una vez jugué, pero estamos acostumbrados a jugar en otros estadios, a Ecuador también le está pasando lo mismo, la mayoría de los jugadores viene de Europa. Lo importante es afrontarlo de otra manera, concentrados, porque va a ser un partido muy difícil".

El ex Udinese y Juventus, entre otros, se refiere a lo que será la recta final de las Eliminatorias a Qatar con los duelos ante Argentina (L), Bolivia (V), Brasil (V) y Uruguay (L): "Difícil, van a ser cuatro finales, muy difícil, con equipos muy duros que necesitan los puntos. Estamos todos ahí, excepto Argentina y Brasil que están muy arriba. Es una meta sacar puntos y llegar al Mundial".

El formado en la Universidad Católica destaca a Ben Brereton y Alexis Sánchez, pero también enfatiza en la importancia de que se mejoren sus han sufrido molestias físicas en el último tiempo: "Sí, aportan mucho, pero también está la vuelta de (Charles) Aránguiz que volvió a jugar después de la lesión, esperamos que (Erick) Pulgar se vuelva a recuperar, lo mismo que Gary que viene jugando mucho y tuvo una pequeña lesión, ojalá se recupere para que lleguemos todo bien y podemos lograr los puntos".

El oriundo en Buin se refirió a los amistosos de La Roja ante México y El Salvador en Estados Unidos: "Es importante, me tocó ver el primer partido, el segundo no. Es importante para los que vienen, los que juegan. No es fácil, después de que tuvimos nuestra generación, fue difícil para nosotros también, pero se le está dando la confianza a los jóvenes. Hay jóvenes que lo están haciendo muy bien y se merecen una oportunidad en la Selección", comentó.