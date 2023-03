No están en la misma parada: Alcalde subrogante de San Bernardo refuta a Pablo Milad y afirma que el nuevo búnker de La Roja no se construirá en la comuna

Durante el día de ayer, Pablo Milad visitó San Carlos de Apoquindo para conocer la nueva cancha del complejo Raimundo Tupper que cuenta con estándar FIFA Quality Pro.

En esa instancia, el presidente de la ANFP aprovechó de comentar sobre el nuevo complejo deportivo que tendrá La Roja, con el objetivo de mejorar las instalaciones actuales que se tienen en Quilín. "Próximamente podemos tener muy buenas noticias, retomamos las conversaciones con la Municipalidad de San Bernardo. Hay una buena disposición, no conocían en profundidad el proyecto que tenemos y esperamos la respuesta del alcalde. De tener el comodato lo tenemos, sólo necesitamos la autorización del municipio", señaló.

Sin embargo, el alcalde subrogante de San Bernardo, Franco Guerra, negó rotundamente lo afirmado por el mandamás del fútbol nacional y señaló que no existe ninguna conversación con la ANFP para construir el nuevo búnker de la selección chilena. "No existe tal conversación con la ANFP, menos en las unidades municipales, así que esta situación no es efectiva, afortunadamente no es efectiva”, comenzó diciendo.

Pablo Milad visitó el nuevo complejo que tendrá la Universidad Católica. (Cruzados)

En esa misma línea, finalizó diciendo que “lo que sí es efectivo, es que San Bernardo no respalda la instalación del nuevo Juan Pinto Durán en la comuna“.

Ahora habrá que esperar cuál sera la respuesta de Pablo Milad ante esta declaración y si La Roja en el corto periódo tendrá o no un nuevo complejo deportivo para poder satisfacer todas sus necesidades.