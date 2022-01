Pablo Flamm y su percepción sobre La Roja hacia Qatar 2022: "Ese 7% de probabilidades es muy bajo, creo que no llega"

La Roja tiene su última chance de seguir con vida hacia una clasificación al Mundial de Qatar 2022. El elenco entrenado por Martín Lasarte, debe enfrentar a Bolivia en La Paz y necesitará buscar quedarse con los tres puntos como sea para mantener opciones.

Pablo Flamm en el programa de DirecTV Sports, De Fútbol Se Habla Así, entregó su opinión respecto al duelo con los altplánicos y que no ve a Chile en la próxima cita mundialista. Aunque también cree que se debe finalizar el proceso eliminatorio de buena manera.

"Primero, las señales que estaría dando Martín Lasarte personalmente me parecen poco auspiciosa. Como dicen 'todavía queda una esperanza', para mí ese 7% de probabilidades es muy bajo. Yo creo que Chile no llega, no va a llegar. Pero bueno, independiente de que hay que jugársela y terminar de la mejor manera posible", dijo.

En esa línea, es que se refirió al equipo que estaría pensando Machete para jugar contra los bolivianos. Con una línea de tres y donde aparecería Valber Huerta junto a Gary Medel y Paulo Diaz. Además, de la inclusión de Claudio Baeza en el mediocampo.

"Si tú estás pensando en una defensa inédita. Segunda, en ese mediocampo con Isla, Suazo o Mena como laterales volantes, con la inclusión de Baeza más Pulgar y Aránguiz. Da que Aránguiz ocuparía la posición de más suelto, de enganche.

"Suelte los perros, suelte los caballos. Si tienes que ir a ganar, no especular el partido. Tienes que soltar de una vez por todas, si ya estás con el agua hasta más arriba del cuello", agregó.

Finalmente, también apuntó a lo que es para él, el divisor que ha representado a Lasarte desde tomó el mando se la Selección Chilena tras la salida de Reinaldo Rueda.

"Es que ese ha sido el factor del período Lasarte para mí, muy timorato. Si uno revisa la carrera de Martín Lasarte en la selección, las decisiones tácticas y de partido han sido todas timoratas. En Ecuador, cuando ellos quedan con uno menos, Chile no salió a ganar el partido y trabajó el punto", cerró.