Ricardo Gareca está liderando a la Selección Chilena en su difícil misión de conseguir un boleto al próximo Mundial. El Tigre decidió llegar a la Roja luego de un periodo libre tras dirigir a Vélez Sarsfield en 2023.

Anteriormente a su fugaz paso por el Fortín tuvo momentos de gloria en Perú, dirigiendo primero a Universitario (2007-2008) y luego a la Selección Peruana (2015-2022), donde consiguió una clasificación a la Copa del Mundo de Rusia 2018 y también fue segundo en la Copa América de Brasil 2019.

Gareca deja abierta la puerta a un regreso a Perú, pero es respetuoso con su presente en Chile, lo cual es su prioridad: “Siempre es una posibilidad en un futuro, lo que pasa es que hoy en día estoy concentrado en el presente. Entonces no me hago proyecto de futuro a esta altura de mi vida”.

El entrenador recuerdo con gratitud lo vivido, por lo que no descarta posibilidades para su futuro: “Yo nunca cerraría la posibilidad de Perú, porque pasé tantos años allá. Tengo cuestiones personales, entonces yo no le cierro la puerta a nadie y menos a un país en el que me sentí tan a gusto y conozco”, expresó en diálogo con Franco Lostaunau para el programa Bajo Presión.

Gareca destaca el trato recibido en tierras peruanas: “Me tocó la etapa de dirigir a la U, un año y medio, y me tocó siete años y medio con la selección. Entonces, pasé nueve años de mi vida en Perú. En las dos etapas pasé buenas y malas, pero me han tratado muy bien en todo momento”.

Ricardo Gareca habla de su gratitud con Perú. (Foto: Photosport)

¿Cuáles son los desafíos más próximos de Ricardo Gareca con la Selección Chilena?

El Tigre tendrá dos importantes desafíos con la Selección Chilena, ya que en la fecha FIFA visitará a Paraguay en el estadio Defensores del Chaco de Asunción y recibirá a Ecuador en el estadio Nacional de Santiago. Aquellos encuentros correspondes a las fechas 13 y 14 respectivamente de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo.

Chile actualmente se ubica en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 9 puntos en 12 encuentros jugados. De momento, la Roja está a cuatro unidades de la zona de repechaje.