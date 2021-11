Patricio Yáñez cree que Ecuador "no complicará a Chile" y lamenta la baja de Ben Brereton

La Selección Chilena ya comienza a dar vuelta la página de la victoria por 1-0 ante Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, en un partido válido por la decimotercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

Ahora, Martín Lasarte y compañía deberán retornar a Chile para enfrentar a Ecuador en el estadio San Carlos de Apoquindo, en un compromiso vital de cara a las aspiraciones por un boleto a la próxima cita planetaria, esto porque la Tricolor está en un puesto más arriba que la Roja y a tan solo tres unidades en la tabla de posiciones.

Pero el ex seleccionado nacional, Patricio Yáñez, anticipó en el programa Primera Edición de Deportes en Agricultura lo que será el duelo ante los dirigidos por el argentino Gustavo Alfaro y recalcó que "no ve a Ecuador complicando a Chile".

"Históricamente se le ha ganado a Ecuador. Yo no veo con la energía y la moral a los ecuatorianos complicando a Chile", aseguró Yáñez.

Pero hay algo que sí complica al panelista y es la ausencia de Ben Brereton, el cual recibió tarjeta amarilla ante los guaraníes tras una fuerte infracción y quedó suspendido para este compromiso.

"Ben es un hombre importante y aunque no tenga chances de convertir, siempre tiene movilidad y contagia. Esto no tiene que ver con un tema futbolístico, sino con las ganas que le pone y eso ha encantado al hincha chileno, que más allá de tocarla o no tocarla, está dentro de los jugadores preferidos de la Roja", cerró.