Chile venció por 3-2 a Paraguay en el amistoso jugado en el Estadio Monumental y con una figura destacada como Alexis Sánchez, quien ingresó en el segundo tiempo por Diego Rubio. El delantero del Colorado Rapids de la MLS comenzó desde el arranque y no tuvo mucha participación durante la primera mitad.

Por otra parte, el que tuvo se debut en La Roja fue Alexander Aravena. El jugador de Universidad Católica destacó en los minutos que tuvo en cancha durante la segunda mitad y junto a Sánchez produjeron buenas jugadas en la ofensiva del equipo de Eduardo Berizzo.

Por aquello y luego del compromiso, Patricio Yáñez analizó el desempeño del 'Monito' y también de Rubio. El ex seleccionado nacional aseguró que Aravena tuvo un buen ingreso y se transforma en una opción real para el 'Equipo de Todos'. En cambio, con el formado en Colo Colo, lapidó toda opción luego de su performance ante los guaraníes.

"Yo creo que es muy buena la decisión de Berizzo de no meterlo al comienzo (a Alexander Aravena) porque a lo mejor hubiera sido una historia muy distinta. En cambio, ingresa cuando busca con Alexis Sánchez el rebulsivo, el decir 'vamos a cambiar lo malo que hicimos en la primera mitad, vamos a ser un equipo más directo, profundo y agreviso", aseguró Yáñez en Deportes en Agricultura.

Me parece que entró muy bien (Aravena). Es una opción, se abre una alternativa. Lamentablemente para Diego Rubio, él devuelve la camiseta. La lavó, la planchó y se la entregó a Berizzo y me parece que encontrar en un hombre como Aravena, una alternativa, me parece que es algo positivo. Se amplía, está Alexis, está Brereton y ahora se le suma Aravena. Eso da tranquilidad", cerró.