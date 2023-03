"¿Por qué no cuestionan a Brereton?": Papá de Paulo Díaz defiende de las críticas a su hijo en la Selección Chilena con una particular comparación

La Selección Chilena está próxima a disputar lo que será su encuentro amistoso por Fecha FIFA ante la Selección de Paraguay en el Estadio Monumental, en el que los dirigidos por Eduardo Berizzo están obligados a mostrar un buen nivel y sumar un triunfo para calmar las aguas a lo que ha sido a su criticado proceso.

En la previa este compromiso, Bolavip Chile dice presente en el recinto de Pedreros y antes de comenzar el duelo, el ex jugador y padre de Paulo Díaz, Ítalo Díaz tomó nuestro micrófono y se explayó a lo que es el momento de La Roja, en la que considero que es clave un triunfo en esta jornada para bajar las pulsaciones.

“Siempre se juega mucho, en todos los partidos. Ahora ningún entrenador ni jugador quieren perder, entrenamos para ganar, tenemos que tener en cuenta que al frente también hay un equipo que se prepara y que también quiere ganar. Ojalá sea el partido del despegue para ir ganando confianza y bajen las tensiones, que está todo muy presionado”, comenzó declarando Díaz.

Ante lo que ha sido el momento de su hijo Paulo, su padre saltó a defenderlo de manera inmediata y ante el cuestionamiento que ha tenido con su rendimiento en la Selección, Díaz pidió que esas críticas sean equitativas con todos, dando como ejemplo a Ben Brereton.

Díaz será titular en esta jornada | Foto: Agencia Uno

“Todo el mundo dice porque Paulo juega de una forma allá (Argentina) y de una forma acá, y yo lo mismo y ojo con lo que voy a responder y no quiero que se mal interprete, si cuestionan a Paulo, por qué no cuestionan a Brereton, el allá hace todas las semanas goles y acá lleva 500 y tantos minutos. No quiero causar polémica, es una comparación más que nada”, comentó a Bolavip.

Finalmente, Díaz declaró que al grupo adiestrado por Berizzo le falta poder consolidarse de mejor forma y que ya ciertos jugadores, como su mismo hijo, deben comenzar a tomar la posta de lo que fue la Generación Dorada.

“Falta más consolidarse en grupo, vaya uno a saber, pero siento que es el momento, está más maduro, a lo mejor por ahí muchos descansan en los mayores en la Generación Dorada, pero ellos ya deben comenzar a asumir, él (Díaz), Maripán y todos los muchachos que vienen detrás de este grupo grande que nos marcó en el fútbol chileno”, cerró.