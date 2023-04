Revisa lo que debe ocurrir para que Chile pueda clasificar al Mundial Sub 17 en el hexagonal final del Sudamericano

¿Qué necesita Chile para clasificar al Mundial Sub 17? Revisa el panorama de La Roja

La Selección Chilena Sub 17 está pasando un momento complicando en el Sudamericano de la categoría debido a que no ha podido ganar en el hexagonal final, por lo que su clasificación al Mundial de la categoría está cada vez más lejos. Quedan dos partidos para que termine la segunda fase y se decidan los cuatro cupos de Sudamérica. En ese contexto: ¿Qué necesita Chile para clasificar al Mundial Sub 17?

¿Qué necesita Chile para clasificar al Mundial Sub 17?

En primera instancia Chile tiene que vencer a Brasil en el partido que jugarán este jueves por la cuarta fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub 17. El equipo de Hernán Caputto todavía no ha ganado en la segunda fase del torneo, con un saldo de tres derrotas en tres partidos.

Además del triunfo frente a Brasil, Chile debe esperar a que Venezuela no le gane a Paraguay en la misma cuarta fecha. En caso de que La Roja caiga ante los brasileños estarán prácticamente eliminados y quedarán sin chances de jugar la Copa del Mundo.

La Selección Chilena se complicó al caer por dos a cero ante Venezuela en la tercera fecha del hexagonal final. Los venezolanos eran rivales directos de La Roja juvenil y sumaron sus primeros tres puntos en ese encuentro frente a Chile.

Otro factor que tendrá que tener en cuenta Chile es la diferencia de goles. Actualmente, Chile tiene un diferencia de -7, por lo que tendría que golear en los próximos partidos para no depender específicamente de la diferencia de goles para clasificar.

Pero el partido de mañana no será nada fácil debido a que se enfrentará nuevamente con Brasil, el único rival que venció a La Roja en la fase de grupos del Sudamericano. Los brasileños vencieron por tres a cero a Chile en el Grupo A.