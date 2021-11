El ex seleccionado nacional comentó lo que ha sido la nominación del volante a la selección nacional.

'Coke' Contreras sigue sin comprender la ausencia de Leo Gil a La Roja: "No sé por qué razón no ha sido llamado"

Leonardo Gil es una de las figuras de Colo Colo durante esta año y se ha transformado en pieza fundamental en el equipo colocolino, lo cual trae el debate de siempre y es el por qué no es llamado por Martín Lasarte a la Selección Chilena. El volante ha manifestado el deseo de jugar con la camiseta de La Roja y ahora podría haber sido una nueva oportunidad en la doble fecha que se avecina.

Jorge 'Coke' Contreras enfatizó en esta situación, la cual ha estado en discusión ya en varias ocasiones anteriormente. "Sinceramente, no sé si hay una cosa reglamentaria que no permite ver a Gil vistiendo la camiseta de la Selección Chilena. Ahora con la situación de Aránguiz y Pulgar era el momento ideal como para haberlo convocado. Tiene una mentalidad que nos llamó la atención a todos, como Medel en su momento, Vidal en su carrera o Aránguiz", dijo en Al Aire Libre en Cooperativa.

Además, comentó que el ex Rosario Central tiene un par de factores que podría ayudar al equipo del uruguayo. "Es un jugador que demuestra esa garra y capacidad de estar siempre atento o peleando. Además, tiene muy buena técnica y pelota detenida, entonces no sé por qué razón no ha sido llamado a la selección", cerró.