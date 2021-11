La Roja cayó en un partido marcado por la mala suerte ante Ecuador, en donde Arturo Vidal se fue expulsado a los diez minutos con roja directa y después sufrió las bajas de Alexis Sánchez y Eugenio Mena por lesión. El equipo de Lasarte luchó, pero de igual manera terminó cayendo por 2-0 en un partido que era clave para llegar al Mundial.

Marcelo ‘Toby’ Vega, ex jugador y panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, puso sus clásicas notas después del compromiso de Chile, en donde destacó a Joaquín Montecinos, Gabriel Suazo y Gary Medel, pero no tuvo elogios para Meneses, Baeza, Vidal y Lasarte.

Sobre el jugador de Audax Italiano, el ‘Toby’ aseguró que “Hizo más de lo que hicieron los de arriba en poco tiempo, echó a correr, encaró, lo que buscamos nosotros y no lo tuvimos durante todo el partido. Con lo poco que tuvo, hizo mucho. Un 6”, aseguró.

Después fue el turno del capitán de Colo Colo, sobre quien dijo que “Muy bien Suazo, no era fácil entrar. Entró, enganchó, con personalidad, no es fácil en ese puesto ni en la selección y más como un partido el que se estaba dando, entró bien. Un 6.3”. Sobre Gary Medel, dijo que hizo un buen partido y le puso un 7.

En las notas malas, el primero en aparecer fue Claudio Baeza, a quien evaluó con un 3.8 diciendo que no hizo un buen partido, mientras que a Jean Meneses le puso un 2.8 argumentando que no le dio el físico para ir desde atrás y no se podía llevar a nadie en velocidad.

Para cerrar, criticó a Arturo Vidal diciendo que “Es el jugador más importante de nuestra Selección. Sin él en cancha, todo se hace más complicado, más difícil. Cuando no está él, es diferente, no es por el juego, es por la expulsión que el mismo se da cuenta y le pide disculpas a Lasarte. Un 2”. Al DT de La Roja, en cambio, le puso un 1 argumentando que Chile jugó varios minutos con 9 en cancha porque no se decidió en el cambio y tampoco le apuntó a estos.