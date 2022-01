El ex jugador comentó lo que se viene para la Selección Chilena en lo que resta en Eliminatorias y posterior a la Generación Dorada.

José Luis Villanueva opinó sobre el futuro de la Selección Chilena durante estos tres partidos que le restan a La Roja en Eliminatorias, que son ante Bolivia, Brasil y Uruguay.

Sin embargo, el equipo de Martín Lasarte está bastante complicado con su presencia en el Mundial de Qatar 2022, pues debe vencer este martes a los bolivianos por si quiere continuar con una mínima ilusión.

Aunque también, Villanueva apuntó hacia el juego que realiza el elenco bajo el mando del uruguayo y la elección de jugadores. Además, comparó al equipo nacional con el conjunto colombiano, quien también están ahí en la lucha por ir a la cita mundialista.

"Yo creo que cualquier futbolista que ponga, sea rápido y vaya para adelante, será bienvenido. El equipo de Chile, salvo los Superestrellas, y por favor no se vaya a ofender nadie, pero no estamos al nivel de Colombia que está igual de malo", dijo el ex futbolista.

"O sea, no tiene nada que ver la calidad del futbolista con el funcionamiento del equipo, pero no tenemos ni siquiera 11 jugadores que estén al nivel de Gary, Charles, Pulgar, Alexis, Bravo y Vidal. Todo el resto que complementa no está al nivel", agregó.

En esa línea, es que el resto de los jugadores que se seleccionen o coloquen en algún encuentro, no tendrían un aporte como los anteriormente mencionados y cree que es lo que se debe anhelar por el momento.

"Entonces nos pasa, que cualquiera de estos jugadores que pongan da un poco lo mismo, porque es una sopresa y bienvenido sea. Si corre, mete, muchas gracias, pero es lo único que debemos aspirar ahora", explicó.

"Olvídense de un buen juego y olvídenlo durante mucho tiempo de aquí para adelante a medida que vayan saliendo los jugadores de la Generación Dorada. Es muy limitado, nos volvemos locos porque un jugador corretea, corre por acá o por allá, tira un centro, pero de juego en sí hay muy poco", cerró.