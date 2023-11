"A mi me asusta": Periodista nacional y su gran temor por el candidato a ser el DT de la Selección Chilena

La Selección Chilena sufrió un duro golpe en las últimas horas tras lo que fue la igualdad sin tantos ante la Selección de Paraguay sin tantos, la cuál terminó de gatillar la salida de Eduardo Berizzo en la banca de ‘La Roja’, la que rápidamente tuvo repercusiones dentro del plantel y en el que Gary Medel, salió a culpar a la prensa e hinchas por no respetar el proceso del DT.

Sobre esta situación, el periodista Marco Sotomayor conversó con Bolavip Chile en exclusiva y abordó lo que fueron los dichos del ‘Pitbull’, con quien no estuvo para nada de acuerdo de culpar a los demás por el mal rendimiento que tuvo el ex estratega de Chile al mando de la Selección Chilena.

“Claro, la prensa tiene acceso a Juan Pinto Durán, nosotros convocamos, nosotros armamos los equipos, nosotros nos hacemos cargo de la logística, no entiendo. Culpar a la prensa es más viejo que el hilo negro y que no tiene ningún asidero, porque si ahí áreas de la vida nacional del quehacer nacional, este caso del fútbol, la prensa si que está 0 acceso es en Juan Pinto Durán, donde se cocina todo. No tenemos pito que tocar en esto, más allá de evaluar cada uno de los partidos, el rendimiento de los jugadores”, comenzó señala Sotomayor.

Respecto a lo que fue la salida de Eduardo Berizzo de ‘La Roja’, el destacado comunicador no le tomó mucho el valor a lo que fue esta decisión, en la que elogiarlo por haber partido con antelación, no lo considera pertinente.

El periodista y su gran temor con el futuro de La Roja | Foto: Guillermo Salazar

“Encuentro tan irrelevante, que el gallo renuncie a las lucas, siempre y cuando no haya tenido una salida pactada, porque a lo mejor en diciembre iba a ser evaluado y él sabía que podía partir. Me parece irrelevante“, explicó en Bolavip Chile.

Finalmente, Sotomayor habló del cargo que oficiará Nicolás Córdova como entrenador interino de ‘La Roja’ y reveló su gran miedo por el gran candidato que asoma para ser el DT de la Selección Chilena.

“Córdova va ir con la Selección a Ecuador, es algo que ya está pactado, a mi me asusta al tipo que van a traer, porque todo indica que va a ser Gustavo Quinteros”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena por las Eliminatorias Sudamericanas?

La Roja ahora se mentalizará para lo que será su crucial encuentro por la sexta fecha de estas Eliminatorias, en la que deberá viajar a Quito para enfrentarse ante Ecuador el martes 21 de noviembre a partir de las 20:30 horas.