El astro argentino Lionel Andrés Messi ya dio a conocer lo que será su destino. Luego de abandonar el Paris Saint Germain, el campeón del mundo con la Selección Argentina armará sus maletas y partirá alInter Miami de la Mayor League Soccer (MLS).

Esta noticia trajo repercusiones en diferentes partes del mundo. Sin embargo, un chileno podrá compartir camarín con el mismísimo Messi y se trata de Robbie Robinson, atacante de 24 años de padre estadounidense y madre chilena.

Hay que tener presente que oriundo de Carolina del Sur ya estuvo en los entrenamientos de la Selección Chilena con Martín Lasarte al mando. “Es un gran honor ser llamado a la Selección… He disfrutado muchísimo de las sesiones de entrenamiento”, dijo en su momento.

Incluso, semanas antes de su nominación salieron a la luz tuits antiguos del jugador troleando al nacido en Rosario, luego que este haya perdido la Copa América frente a Chile.

¿Qué pasó finalmente? Robinson hizo pie atrás a esta decisión y abandonó la concentración en Juan Pinto Durán por supuestos “motivos personales” y volvió al Inter Miami.

“Tal vez al pueblo chileno no le gustó, pero es mi carrera y yo tomo mis propias decisiones. Si eso me ayuda o me hace daño, lo que sea, pero soy responsable de mí mismo y soy un hombre, así que creo que hice lo correcto”, contó en una entrevista en enero del 2022.

Hay que tener presente que Robinson ha disputado 46 partidos, sumando seis goles y una asistencias con el equipo