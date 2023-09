Alejandro Lorca entrega plazos y recomienda hasta cuándo esperar a Eduardo Berizzo si Chile no despega ante Colombia

La Selección Chilena arrancó las clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026 con un duro traspié frente a Uruguay, en donde no mostró cosas positivas y terminó cayendo con un candidato de fierro a clasificar a la cita mundialista.

Los irregulares resultados obtenidos por Eduardo Berizzo han despertado voces que hablan de removerlo de su cargo, tal como pasó en La Roja en el camino hacia el Mundial de Francia 1998, aunque no todos comparten ese sentir.

“Yo creo que las circunstancias son distintas (vs. Askargorta en camino a Francia 1998), aquí la diferencia de la época es que no hay material es muy escaso, por lo tanto, pienso que no toda la responsabilidad es de Berizzo”, dijo Alejandro Loca en diálogo con Bolavip Chile.

Le ponen presion a Berizzo. | Foto: Photosport

Lorca no quiere ser fatalista aún: “Todavía tiene un par de partidos de crédito. Es cierto que si uno va a adoptar la decisión de sacarlo es mejor que sea ahora y no en 4-5 partidos más, pero creo que hay que darle ese margen porque puede haber un resurgimiento, una mejoría en torno a lo que plantea Chile”.

“La realidad es que nosotros vamos a pelear el último cupo y medio, si no tenemos más. Pero dentro de ese margen, tenemos que mejorar. A mí me gusta en general la gente que termina los procesos, pese a que hay momentos que no da para más”, añadió.

El comunicador recomienda hasta cuándo esperar al DT: “Yo le daría un par de partidos para ver cómo actúa de local, qué plantea y si en la próxima jornada doble de octubre no mejora y muestra nada, habrá que buscar el cambio, pero le doy margen”, remató en el cierre.

Lo que viene para Chile

Chile recibe a Colombia mañana martes en el Estadio Monumental, mientras que en octubre hará lo mismo ante Perú y deberá desplazarse hasta Venezuela para enfrentar al conjunto llanero.