Chile visitará a Colombia este martes a las 17:30 en el estadio Metropolitano Roberto Mélendez de Barranquilla por la décima fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. Andrés Marocco considera que la Tricolor necesita el triunfo tras caer por 1-0 ante Bolivia de visita.

“El tema es que Colombia no se puede descuidar porque no es que esté tan holgado en términos de puntos, todos están ahí cerca. Colombia ya que no fue capaz de descifrar el partido en el Alto, tiene que ganarle a Chile”, expresó el reconocido comunicador en diálogo con BOLAVIP.

El comunicador no se confía para el encuentro en Barranquilla: “Sabemos que los partidos con Chile nunca son fáciles. Nadie está dando por descontado que se le ganó a Chile, por más que venga mal Chile. Nada más que Colombia se especializa en solidarizarse con los que están mal”.

Además, mencionó que no espera la derrota ante la Selección Boliviana: “Me imaginaba que ganar no iba a ser fácil y que era un partido de alto riesgo, porque es jugar en la dimensión desconocida, porque nunca se había jugado tan alto, pero no me imaginaba que se perdía”.

El profesional de las comunicaciones cree que la Selección Colombia tuvo para hacer algo más: “Como se dio el partido, después de un inicio espantoso, donde en cuatro minutos Bolivia le había llegado cuatro veces, se estabiliza y pone a favor el juego después de la expulsión. Tenía en la lona a Bolivia y se enredó solito por los errores individuales de siempre y las desatenciones que no falta, que lamentablemente no le permiten a uno estar absolutamente seguro de la solidez de la selección”.

Chile visitará a Colombia este martes en Barranquilla. (Foto: Photosport)

¿Cómo va Colombia en la tabla de posiciones de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026?

Colombia actualmente se ubica en el segundo puesto de las Eliminatorias con 16 unidades. Por su parte, Chile es último con solo cinco puntos.