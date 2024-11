Chile y Perú no se sacaron diferencia en el Monumental de Lima y ambas selecciones siguen quedando como colistas de las Eliminatorias. Los elencos repartieron puntos que poco les sirve a ambos para acortar la diferencia que existen con el resto de las selecciones en la lucha por obtener uno de los cupos al Mundial del 2026.

Arturo Vidal fue el primero en dar la cara tras el empate de la Selección Chilena y resaltó la importancia de haber sumado un punto de visitante en Perú. “Este punto es importante, era mejor los tres. Es difícil jugar las Eliminatorias, ellos venían de ganarle a Uruguay y empatar con Colombia. Tenemos que hacernos fuertes de local ahora el martes”.

Pero eso no fue lo único que destacó el deportista de Colo Colo, ya que, además, comentó que “yo creo que fue un partido difícil. Merecimos el triunfo. La pelota no quiso entrar. Siempre es difícil jugar acá. Hace tiempo que no sumábamos. Tenemos el partido con Venezuela para dejar el triunfo en casa”.

En una primera instancia, se le preguntó por la forma en la que fue recibido por los hinchas peruanos. Fue en la llegada al hotel donde uno de los fanáticos locales le enfrascó algunas palabras al King, quien se frenó y no tardó en responderle. A pesar de esto, el centrocampista contempló que “fue mucho mejor que otra veces. Esperamos seguir creciendo. Me sentí muy cómodo, no como la otra vez que vinimos con Colo Colo” .

Arturo Vidal en el calentamiento. (Foto: Photosport)

La importancia del punto como visitante

Respecto a la importancia de haber vuelto a sumar un punto de la Selección Chilena en estas Eliminatorias, el deportista consideró que “hubiese sido mejor los tres puntos, pero se sumó. Lo importante en las Eliminatorias es sumar. Ahora como te digo, los tres puntos en casa tienen que ser fundamental, tienen que ser nuestros de cualquier forma y después todos los demás partidos empezar a sumar, sumar, sumar. Y acercándonos poco a poco al objetivo”.

Bajo esa misma línea el King consideró que “lo podemos lograr. Tenemos los jugadores, tenemos la técnica, los jugadores tienen mucho talento y yo creo que con trabajo, esfuerzo y sacrificio se pueden lograr las cosas”, cerró en este nuevo análisis.

Ya en lo que conlleva al partido, el volante destacó que lo vio “bien, bien. Siempre lo he dicho que acá el talento sobra, sólo falta un poco de ayuda para que el equipo, los muchachos vayan agarrando confianza, se sientan capacidad de vestir la camiseta de Chile y yo creo que con el tiempo van a ir mejorando”, apuntaba.

“Hoy se mejoró mucho a lo que se venía haciendo. Tuvimos en el primer tiempo cuatro o cinco ocasiones clarísimas, nos las pudimos concretar, pero la verdad es que salimos a jugar cuando Chile estaba en sus mejores momentos, de igual a igual, siempre dominando el partido, siempre presionando. Ahora a descansar nomás y esperar el partido del martes”, cerró.