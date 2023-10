Arturo Vidal saca las garras para defender a La Roja de quienes dicen que no juega bien con dardo a Claudio Palma: "¿Escucharon lo que dijo este...?"

La doble fecha de Clasificatorias de octubre es historia y la Selección Chilena cosechó un triunfo recibiendo a Perú y una dolorosa derrota ante Venezuela en tierras llaneras que sencillamente no estaba en los planes de nadie.

Uno que no estuvo con La Roja es Arturo Vidal, quien sufrió una grave lesión en septiembre y no volverá a ver actividad profesional con Chile este año y, muy seguramente, tampoco lo hará en el Athletico Paranaense de Brasil esta temporada.

Como se ha hecho costumbre para el King, el histórico de La Roja ‘prendió stream’ y analizó con cámaras en mano lo que dejó el triunfo de La Roja ante una débil Perú que vino a Chile a refugiarse y buscar el empate.

El King se enojó por dichos de Palma. | Foto: Photosport

Cuando Marcelino Núñez anotó el segundo gol de La Roja, Claudio Palma dijo que Chile ‘no venía jugando bien’, algo que causó el enfado de Arturo Vidal, quien pausó el video y le habló directamente al comunicador.

“Chile no jugaba bien… ¿escucharon a este hueón lo que dijo? No, esto lo tengo que colocar de nuevo”, fueron las palabras llenas de indignación de Vidal, quien se agarraba la cabeza sin entender lo que sucedía.

Luego, explicó: “¿Escucharon lo que dijo?, ¿hemos visto algún ataque de Perú, dos pases seguidos de Perú pasando la mitad de la cancha?”, fueron las palabras de Vidal en el cierre, quien no está de acuerdo con que Chile no jugó bien ese partido y no juega bien en general con Eduardo Berizzo.

Lo que viene para La Roja

La Selección Chilena se volverá a juntar en noviembre para enfrentar los dos últimos partidos de este año; Paraguay en el Estadio Monumental y Ecuador en la altura de Quito que siempre complica a Chile.

Chile en los Panamericanos

Hoy comienza la participación de La Roja en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en donde debutará ante México. Además, comparte zona con República Dominicana y Uruguay en el Grupo A.