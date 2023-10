¿Debe estar Claudio Bravo en La Roja o no? Iván Zamorano entrega su veredicto ante el no llamado de Eduardo Berizzo: "Me parece muy extraño"

Pasadas cuatro fechas de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026, Eduardo Berizzo se ha mantenido firme en su decisión de no llamar a Claudio Bravo, ex capitán de La Roja y portero titular del Real Betis de España.

La medida adoptada por el ex ayudante de Marcelo Bielsa ha tenido varios detractores por tratarse de un jugador que está vigente en una liga top de Europa, cosa que cada vez sucede menos seguido en Chile.

“Creo que Berizzo ha tenido cosas buenas y otras no tan buenas. Aunque cortar el proyecto de raíz a estas alturas, salvo que haya un plan B o C de la Federación, con un técnico de capacidades extraordinarias, no es buena idea”, analizó el histórico Iván Zamorano en LUN.

Como era de esperarse, el ex delantero de la Selección Chilena no le hizo el quite a las preguntas y rompió el silencio por la ausencia del portero formado en las inferiores del Cacique en estos últimos compromisos.

Bravo encontró en Zamorano un aliado. | Foto: Photosport

“Me parece muy extraño, teniendo en cuenta su calidad y lo que él representa en Europa. Ha sido titular en el Betis y todavía le puede entregar muchísimo a la Selección”, dijo el histórico Bam Bam Zamorano.

En esa línea, agrega: “Con esto no quiero discutir a los que están, porque Brayan Cortés es un arquerazo, es extraordinario, y creo que la camiseta de la Selección no le ha quedado grande. Es el futuro, pero me parece que también debería estar Claudio”.

Lo cierto es que, de momento, Eduardo Berizzo no cuenta con Claudio Bravo y difícilmente lo hará para la próxima fecha doble en donde La Roja necesita con urgencia puntos para no quedar relegado en los últimos puestos.

Lo que viene para Chile

Chile jugará ante Paraguay y Ecuador en el mes de noviembre, siendo el primero en condición de local y el segundo en la temible altura de Quito que suele complicar al combinado nacional.

La Roja en la tabla

La Roja marcha en el octavo puesto de la clasificación, superando a Perú y Bolivia e igualando con Paraguay y Ecuador, aunque con peor diferencia de gol que estos dos últimos.