Arturo Vidal no escondió su emoción por volver a la Selección Chilena . Tras alcanzar el título con Colo Colo, se integró a los entrenamientos bajo las órdenes de Ricardo Gareca y sueña con clasificar al Mundial de 2026.

Es que a pesar de estar en el último puesto de las clasificatorias, el volante de 37 años confía en la hazaña chilena. Así lo manifestó en los micrófonos de TNT Sports en la Gala Crack.

“Yo creo que sí, todavía hay esperanzas. Hay puntos, tenemos un gran equipo, así que yo creo que puede lograr”, señaló el King.

Dichas declaraciones se enmarcaron en el recibimiento del premio “Te quiero ver campeón” en la ceremonia mencionada. También tuvo palabras para agradecer el galardón y enviar un potente mensaje a las nuevas generaciones.

“Me emociono, pero claro, no hay gente que no le gusta cuando uno dice las cosas antes o las dice en la cara. Eso a mucha gente le molesta, pero yo soy así, soy criado así, vengo del barrio. Me hago responsable de las palabras”, lanzó.

En dicha línea, agregó: “Este premio tiene mucho valor, porque acá en Chile deberían ser más como yo, no como los jugadores que hay ahora: son muy buenos, pero muy callados. Afuera nos pasan la cuenta”.

Es por ello que quiere ver cambios. Afirmó que “la mentalidad tiene que cambiar, tiene que haber personalidad y creer en lo que uno hace. Eso me emociona mucho”.

Finalmente, reiteró: “Voy a seguir con mi mentalidad hasta que me retire. De verdad que creo en lo que hago y creo en mi equipo. Siempre para adelante”.

Arturo Vidal se la juega con la hazaña de la Selección Chilena.

Cuándo juega la Selección Chilena

El siguiente duelo de La Roja será contra Perú. Se jugará el viernes 15 de noviembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Monumental de Lima.