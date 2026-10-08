El director deportivo del Real Betis se refirió a la situación contractual de Manuel Pellegrini, que también es seguido por la Selección Chilena.

Una esperanzador mensaje para la Selección Chilena dio a conocer este miércoles el director deportivo del Real Betis, quien confesó que no hay conversaciones con Manuel Pellegrini para extender su contrato.

El Ingeniero termina su vínculo en junio del 2027 con el cuadro heliopolitano, luego de comandar el proyecto en las últimas siete temporadas, donde lo ha mantenido compitiendo en Europa.

Mientras que en La Roja sueñan con convencer al experiementado entrenador nacional, Manuel Fajardo encendió las ilusiones desde España.

“La verdad absoluta es que es pronto. Recién inició la competición. Vamos a ver tranquilamente cómo avanza la temporada, pero a día de hoy no está encima de la mesa llevar a cabo ninguna renovación. También lo dijo Manuel recientemente: tampoco era una prioridad ahora mismo esa situación”, comenzó diciendo el director deportivo a Onda Cero.

“Obviamente estamos muy contentos con su trabajo; ya son varias las temporadas de éxito en el Real Betis, donde el club también ha posibilitado que Manuel tenga una gran plantilla todos estos años. Al final la beneficiada ha sido siempre la entidad”, agregó.

Al cierre, insistió que hasta el momento no han hablado de renovación con Pellegrini: “Pero la respuesta es que hoy por hoy no estamos enfocando ninguna renovación”.

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En Real Betis están muy conformes con Manuel Pellegrini. (Foto: Mateo Villalba Sánchez/Getty Images)

En síntesis