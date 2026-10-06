Claudio Bravo la tiene clara y quiere a este DT para La Roja: “Es el candidato ideal”

El histórico ex portero nacional, Claudio Bravo dejó a su candidato ideal para la banca de La Roja.

En las últimas horas se ha dado vida a un importante debate dentro de la Selección Chilena y todo esto por los nombres que han aparecido como opción para tomar el mando de entrenador en ‘La Roja’, pensando en un nuevo proceso en el equipo de todos.

Sobre esto, un ídolo nacional como lo es Claudio Bravo ocupó su espacio en el programa ‘F90’ de ESPN para hablar de los nuevos candidatos que aparecieron en el radar de la Selección Chilena, en la que no aprobó a ninguno de estos.

“De los tres no me gusta ninguno. Ninguno sería candidato si yo tuviera la fuerza de poder elegir”, partió señalando Bravo.

Siguiendo en aquello, el ‘Capitán América’ se la jugó con todo y pidió a gritos que desde la Selección Chilena se la jueguen con todo por el arribo de Manuel Pellegrini, a quien lo postula como el hombre ideal para dirigir a Chile.

Bravo quiere a Pellegrini en La Roja | Foto: Photosport

“Sí me la jugaría con Manuel (Pellegrini). Soy pro Manuel Pellegrini, porque trabajé con él, sé la capacidad que tiene, sé el enorme prestigio que tiene a nivel mundial”.

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“Creo que nuestro fútbol necesita mucho de ese prestigio, de esa valía que tiene él. Para mí, sí es el candidato ideal, sobre todo en este momento que estamos pasando a nivel futbolístico”, declaró.

Concluyendo, Bravo es bastante franco y a pesar de su gran deseo de poder contar con el ‘Ingeniero’ en ‘La Roja’, sabe que hoy en día está muy complicado que el DT nacional pueda llegar a la Selección por lo que es su gran presente en el Real Betis.

“A día de hoy no (lo veo posible), porque no existe la toma de decisiones, es muy complicado sacarlo y el Betis va a hacer todo lo posible para mantenerlo”, cerró.