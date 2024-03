La caída de Chile ante Francia fue altamente comentada en los medios, toda vez que La Roja volvió a ser competitiva y dejó un buen sabor de boca en su paso por el viejo continente ante Albania y los galos.

En ESPN Chile, Nicolás Peric dijo que ‘no era tan difícil’, haciendo alusión al proceso de Eduardo Berizzo. La frase encendió el debate y encontró respuesta en Jean Beausejour: “Yo sé que es medio impopular ahora defender ciertas cosas, pero soy un defensor del trabajo de Eduardo Berizzo. Un técnico tremendamente profesional y decente. Que las cosas no le salieron, no le salieron. Pero no voy a comprar, eso es muy maletero. Yo por lo menos no soy así”, dijo Bose.

Peric no se quedó de brazos cruzados y replicó diciendo que “Me estás dejando mal porque dije que antes los colocaba en otro lado, pero eso no quiere decir que esté juzgando el trabajo de Berizzo y no tengo dudas que es profesional, pero de eso consta estar sentado acá”, dijo.

Beausejour y Peric de las mechas por Berizzo. | Foto: Photosport

“Sé que es un gran profesional, no se le dieron los resultados, perfecto, pero se puede hacer un análisis por lo que fue, esa es nuestra labor”, complementó el ex portero del fútbol chileno.

En el cierre, Bose aclara sus palabras hacia Peric: “Cuando se dice ‘no era tan difícil’ hay una carga de peyorativo, cuando metes dos cambios para atrás pareciera que no ahora suena más lindo. Pero cuando dices no era tan fácil ponerlos en el lugar, hay un dejo y no es tan fácil. Quizás estamos de acuerdo en el fondo, pero estuvimos ahí”, cerró.

Si bien la discusión no pasó a mayores, ambos se mostraron los dientes por el proceso de Eduardo Berizzo en La Roja, el cual no pudo culminar y terminó con el DT saliendo después de un amargo empate ante Paraguay.

Lo que viene para Ricardo Gareca y La Roja

El próximo desafío de Ricardo Gareca en La Roja será un compromiso amistoso a disputarse en el mes de junio en el Estadio Nacional, el cual servirá para despedir de La Roja que disputará la Copa América de Estados Unidos 2024.