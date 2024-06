Bichi Borghi molesto con arquero de la Selección Chilena: "Me preocupa, porque no estuvo bien"

Las molestias físicas que presentaron los tres arqueros de la Selección Chilena siguen dando qué hablar. Esta vez, fue Claudio Borghi quien hizo su análisis sobre los porteros en el partido ante Paraguay, donde tuvo palabras de elogio para uno, pero críticas para el otro.

Claudio Bravo fue el primero en preocupar, ya que salió en el entretiempo por molestias en su rodilla. En su lugar entró Gabriel Arias, quien también sintió molestias, y cuando Brayan Cortés (también aquejado previo al encuentro) iba a entrar, el meta de Racing decidió seguir en el campo.

Sobre esto, Claudio Borghi dio su veredicto en TNT Sports: “Yo encontré preocupado a Gareca después del partido. El triunfo tranquiliza, pero aparece la situación inmediata de las lesiones. En cuanto a Bravo, no me complica, porque él se conoce y pide el cambio. Pero, lo de Arias sí me preocupa, porque no estuvo bien“.

En esa línea, complementó diciendo: “Se puede jugar con dolor, pero no permite hacerlo de la misma manera y eso Bravo lo tiene más que claro“.

Gabriel Arias estuvo cerca de ser reemplazado por Brayan Cortés (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Bichi Borghi llena de elogios a Claudio Bravo

El “Bichi” Borghi habló también en su calidad de extécnico de la Selección Chilena, por lo que agregó: “Yo tenía la costumbre de tener tres arqueros y darles su lugar. Cada cual le podía sacar el puesto al otro. Eso da tranquilidad, porque el jugador no se siente mal cuando no juega. Yo no sé lo que pensará el DT”.

Finalmente, tuvo palabras de elogio para Claudio Bravo, a quien vienen criticando desde la estadía de Borghi como DT de La Roja: “Después de la Copa América 2011, todos decían ‘este tipo no puede seguir jugando’. Y han pasado los años y sigue ahí, bien. Entonces hay que darle un espacio en la selección, porque tiene mucho que aportar aún”.

¿Cuándo debuta La Roja en la Copa América 2024?

Tras la goleada por 3 a 0 ante Paraguay, la Selección Chilena se prepara para disputar la Copa América 2024.

El debut del combinado nacional será ante la Selección Peruana, el día 21 de junio a contar de las 20:00 horas.