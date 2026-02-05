El futbolista español con raíces más que chilenas, Willy Chatiliez vive una nueva etapa en su carrera tras ser oficializado hace pocos días como refuerzo del FC Cartagena. Luego de un Mundial Sub-20 donde no logró el protagonismo esperado con La Roja, el extremo de 20 años decidió cambiar de aires en el fútbol español con la intención de sumar minutos, confianza y continuidad en la Tercera División.

Tras su presentación oficial, el atacante nacional habló en conferencia de prensa y se refirió a lo que significó para él disputar la Copa del Mundo juvenil con Chile en 2025. Más allá del rendimiento colectivo e individual, Chatiliez destacó el valor humano y emocional de haber sido parte del torneo.

Willy Chatiliez sueña con defender a La Roja adulta (Foto: Photosport)

“Fue una experiencia inolvidable. Creo que soy un privilegiado de vivir experiencias así, ya que no todos podemos vivir y soy muy consciente de eso”, expresó el futbolista, dejando en claro que el Mundial marcó un antes y un después en su carrera pese a las dificultades deportivas.

El ahora exjugador del Huesca, también recordó con emoción el ambiente que se vivió en los estadios durante el certamen. “Jugar en un estadio con 40 o 45 mil personas son cosas que te quedan de por vida y que nunca se te van a olvidar”, comentó, subrayando el impacto que tuvo representar al país ante su gente.

Mirando hacia adelante, Chatiliez aseguró que su paso por la selección juvenil le dejó aprendizajes que espera trasladar a su presente en España. “Espero coger esas experiencias y aplicarlas aquí”, afirmó.

Finalmente, el extremo no escondió su gran anhelo a largo plazo: vestir la camiseta de la selección adulta: “Ahora tengo el objetivo de, en algún momento, seguir sumando minutos para ver si puedo llegar a la selección absoluta, que es uno de mis sueños”, sentenció Willy Chatiliez, dejando claro que su meta sigue siendo La Roja y que este paso en Europa apunta directamente a ese objetivo.

DATOS CLAVE

Willy Chatiliez fue oficializado como nuevo refuerzo del FC Cartagena en la Tercera División de España tras su paso por el Huesca.

El atacante de 20 años calificó como una “experiencia inolvidable” su participación con La Roja en el Mundial Sub-20 de 2025, pese a no haber tenido el protagonismo esperado.