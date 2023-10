Campeón con Colo Colo insiste para que Damián Pizarro sea llamado a La Roja: "El chico está para la Selección, no hay otro"

Luego de la derrota por 3-0 que sufrió la Selección Chilena ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026, todas las voces expertas del fútbol chileno han clamado por el llamado de un joven delantero para La Roja, pensando en las siguientes fechas.

Se trata de Damián Pizarro, que para muchos es la solución a la falta de consistencia en el ataque del Equipo de Todos. Esta vez quien se anima a candidatear al juvenil de Colo Colo es José Luis Álvarez, quien en diálogo con Bolavip opinó que no hay mucho más.

“Yo creo que el chico está para la Selección, pero las oportunidades se dan. El muchacho se crea oportunidades de goles, ¿verdad?, el tema es que no las mete adentro”, comenzó diciendo sobre la mala racha que ha tenido Pizarro en el Cacique.

Aunque destacó que “si en tu equipo no tienes ninguna posibilidad de gol, ahí no estás, ni para el equipo ni menos para la Selección”.

Por estos días el delantero de Colo Colo brilla con La Roja Sub 23 en los Juegos Panamericanos. (Foto de Raul Zamora/Santiago 2023 vía Photosport)

“Ben Brereton no la mete, Alexis tampoco”

En la misma línea, Pelé Álvarez enfatizó que no hay otro jugador que pueda ser una solución rápida para el ataque de Chile.

“Veo que le faltan muchas cosas pero está en ese proceso. Yo no sé si Colo Colo está ayudando al chico a que sea mejor, pero no hay otro. Ben Brereton no la mete, Alexis (Sánchez) tampoco, este otro chico de Católica (Alexander Aravena) el otro día hizo un golazo, pero hay que darles oportunidades“, recalcó.

“Yo lo veo que es joven, que tiene fuerza, que es guerrero, que pelea, que te echa choreada. Si le das la oportunidad y en una de esas la mete adentro, después todos vamos a estar hablando de eso“, completó.

¿Cuántos goles lleva Damián Pizarro en Colo Colo?

Desde que irrumpió en marzo en el primer equipo de Colo Colo, el delantero Damián Pizarro lleva seis goles y seis asistencias con el cuadro popular, en 31 partidos disputados.