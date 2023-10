Campeón de la Libertadores con Colo Colo rechaza a Gustavo Quinteros como nuevo entrenador de la selección chilena: "Un rotundo no, no es la solución"

La Selección Chilena no pudo repetir lo que hizo en el Estadio Monumental ante la Selección de Perú y terminó cayendo inapelablemente por 3 a 0 ante la Selección de Venezuela en Maturín, resultado que sembró las dudas sobre la continuidad de Eduardo Berizzo al mando del Equipo de Todos.

Uno de los nombres que ha sonado con fuerza en el último tiempo para reemplazar la posible vacante que podría dejar el Toto Berizzo es el argentino-boliviano Gustavo Quinteros, actual DT de Colo Colo.

Y es que su conocimiento pleno del fútbol chileno y su gran desempeño desde su arribo a nuestro país, son dos de las grandes características que llaman la atención de los hinchas nacionales.

Quinteros podría ser uno de los reemplazantes de Berizzo | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Sin embargo, el ex futbolista e histórico ayudante de Mirko Jozic, Eddio Inostroza, se tomó un minuto para hablar con Bolavip Chile sobre esta posibilidad.

“Está complicado el tema. Para revertir esto de forma inmediata no creo que sea Gustavo Quinteros ni alguien que esté en Chile. No, un rotundo no, no es la solución”, declaró.

“El Tigre Gareca yo creo que es más idóneo y ha estado trabajando de manera permanente en las selecciones y tiene las condiciones, no creo que quede más”, finalizó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gustavo Quinteros en Colo Colo?

El entrenador de 58 años tiene un acuerdo con Colo Colo hasta diciembre del presente año.

El horizonte de La Roja

Paraguay en el Estadio Monumental de Colo Colo y Ecuador en la altura de Quito serán los dos últimos desafíos de La Roja durante este año 2023, en donde espera terminar en zona de clasificación a Norteamérica 2026.